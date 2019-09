Am Sonntag, 29. September, findet in Gaustadt der traditionelle Erntedankumzug mit anschließendem multireligiösem Morgenlob in der Pfarrkirche St. Josef statt. Im Anschluss wird bei einem gemütlichen Frühschoppen im Liederhort Gaustadt (ehemaliges Kino) mit Ehrung verdienter Mitbürger gefeiert. Vorgesehen ist: 9 Uhr Aufstellung zum Festzug in der Heinrich-Semmlinger-Straße; 9.15 Uhr Abmarsch Richtung Pfarrkirche St. Josef; 9.30 Uhr multireligiöses Morgenlob. red