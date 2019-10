In der nächsten Kinderkirche am Sonntag, 6. Oktober, in Zell geht es um den Erntedank. Die Kinder treffen sich um 10 Uhr in der Pfarrkirche, um mit den Erwachsenen den Gottesdienst zu beginnen. Danach ziehen sie mit dem Vorbereitungsteam ins Zeller Pfarrheim, um dort miteinander einen kindgerechten Gottesdienst zu feiern. Die Kinder können nach etwa einer Stunde am Pfarrheim in der Marienstraße abgeholt werden. red