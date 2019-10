Erntedank in der evangelischen Kirche

Am Wochenende 5. und 6. Oktober feiert die evangelische Kirchengemeinde Herzogenaurach das Erntedankfest-Wochenende in und um die Kirche in der Von-Seckendorff-Straße. Das Motto lautet: "Ich glaube, dass Gott mich geschaffen hat, zusammen mit allem was lebt." Am Samstag wird es von 16 bis 20 Uhr um den zweiten Teil des Satzes "... zusammen mit allem was lebt" gehen. Das Umweltteam der Kirchengemeinde veranstaltet einen Informations- und Aktionsnachmittag zu seiner Arbeit. Es wird gemeinsam gekocht und gegessen, frei und angeleitet gespielt, man kann sich informieren und zu einer Ideenbörse beitragen, teilt die Kirchengemeinde mit. Der Erntedankaltar wird gemeinsam geschmückt und am Sonntag um 9.30 Uhr ein Familiengottesdienst zum ersten Teil des Mottos "Ich glaube, das Gott mich geschaffen hat ..." in der Kirche gefeiert. red