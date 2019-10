Am heutigen Samstag feiert die Kuratiegemeinde Rothmannsthal/Eichig ihr Erntedankfest mit einem Gottesdienst ab 18.30 Uhr in Rothmannsthal, den Kinder der beiden Orte mitgestalten. Danach bieten Pfarrgemeinderat und Kirchenverwaltung herbstliche Gerichte wie Kartoffel- und Kürbissuppe, Gemüsekuchen und vieles mehr im Kulturraum der "Alten Schule" an. red