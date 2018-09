Erntedank auf dem Hof

Die am Programm "Erlebnis Bauernhof" teilnehmenden Betriebe aus Ober- und Unterfranken öffnen von Montag, 24. September, bis Freitag, 5. Oktober, ihre Hoftore. In den Aktionswochen zum Thema "Erntedankfest auf dem Bauernhof" erleben Schulkinder hautnah, was Erntedank bedeutet und wo genau unser Essen herkommt.

Zweit-, Dritt- und Viertklässler der Grundschulen, alle Übergangsklassen sowie alle Jahrgangsstufen der Förderschulklassen sind zu einem erlebnispädagogischen Vormittagsprogramm auf die landwirtschaftlichen Betriebe eingeladen. Der erstmalige Besuch ist für die Klassen kostenfrei. Das Landwirtschaftsministerium übernimmt die Kosten, sofern die Klasse bisher noch nicht am Programm "Erlebnis Bauernhof" teilgenommen hat.

Schnelligkeit lohnt sich ebenfalls: Für jeden oberfränkischen Landkreis wird jeweils ein Fahrtkostenzuschuss in Höhe von maximal 50 Euro ausgelobt. Die Klasse, die sich am schnellsten bei einem teilnehmenden Betrieb und zusätzlich bei Anne Hollmann (Telefon 0931/7904-839, E-Mail: anne. hollmann@aelf-wu.bayern.de) anmeldet, erhält den Zuschlag. Anmeldungen zum Programm "Erlebnis Bauernhof" sowie weitere Auskünfte zu den teilnehmenden Bauernhöfen und den jeweiligen Angeboten finden Lehrkräfte im Internet unter www.erlebnis-bauernhof.bayern.de. red