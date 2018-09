Erntedank auf dem Bauernhof erleben

Für Kinder ist es zunehmend schwieriger, das Erntedankfest zu verstehen. Die Supermarktregale sind zu jeder Zeit prall gefüllt. Da ist es schwer nachzuvollziehen, dass eine reiche Ernte viel Arbeit bedeutet und die Landwirte außerdem stark von unterschiedlichen Faktoren wie dem Wettergeschehen abhängig sind. Daher öffnen die am Programm "Erlebnis Bauernhof" teilnehmenden Betriebe aus Oberfranken vom 24. September bis 5. Oktober ihre Hoftore. In den Aktionswochen zum Thema "Erntedankfest auf dem Bauernhof" erleben Schulkinder hautnah, was Erntedank bedeutet und wo genau das Essen herkommt. Schüler der 2., 3. und 4. Grund-schulklassen, alle Übergangsklassen sowie alle Jahrgangsstufen der Förderschulklassen sind zu einem erlebnispädagogischen Vormittagsprogramm auf die landwirtschaftlichen Betriebe eingeladen. Der erstmalige Besuch auf dem Bauernhof ist für die Klassen kostenfrei. Das Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten übernimmt die Kosten, sofern die Klasse bisher noch nicht am Programm "Erlebnis Bauernhof" teilgenommen hat.

Schnell sein lohnt sich

Schnelligkeit lohnt sich ebenfalls: Für jeden oberfränkischen Landkreis wird einer Mitteilung zufolge jeweils ein Fahrtkostenzuschuss in Höhe von maximal 50 Euro (nur in Höhe der real entstandenen Fahrtkosten) ausgelobt. Die Klasse, die sich am schnellsten bei einem teilnehmenden Betrieb und zusätzlich bei Anne Hollmann vom AELF Würzburg anmeldet, erhält den Zuschuss. Von Anne Hollmann (0931/7904-839, anne.hollmann@aelf-wu.bayern.de) erfahren Lehrer, welche Klassen zu den Gewinnern gehören.

Anmeldungen zum Programm "Erlebnis Bauernhof" sowie weitere Auskünfte zu den teilnehmenden Bauernhöfen und den jeweiligen Angeboten finden Lehrkräfte unter www.erlebnis-bauernhof.bayern.de.