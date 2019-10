Ernte erlaubt und erwünscht

Mit dem Ziel, dass das Obst möglichst eine Verwertung erfährt, stellt die Stadt Ebern gemeindliche Obstbäume den Bürgern für den Eigenverbrauch zur Verfügung. Diese Obstbäume sind an zwei verschiedenen Standorten zu finden: am Weg von Fierst zum Bretzenstein und nordwestlich der Einfahrt Eichelberg in Richtung Kaserne. Die Bäume, deren Ernte die Bürger nutzen dürfen, wurden mit einem besonderen Hinweisplakat gekennzeichnet. Auf dem Plakat wird auch darauf hingewiesen, dass am Baum durch heruntergerissene Äste kein Schaden entstehen darf und für die Person keine Haftung besteht. Auf diese Hinweisplakate ist zu achten, da manche gemeindliche Obstbäume Patenschaften haben und deshalb nicht geleert werden dürfen. Bürgermeister Jürgen Hennemann sieht die Aktion als einen Beitrag zum "Marktplatz der biologischen Vielfalt". Bei Unklarheiten sollen sich die Bürger bei der Verwaltung erkundigen. am