Ernst Wölfel ist Ehrenmitglied im TC

Die Jahreshauptversammlung des TC Neunkirchen stand ganz im Zeichen der IT-Neuerungen.

Eine arbeitsintensive Aufgabe war für den Medienbeauftragten Robin Kolbenschlag die Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung. So wurden Homepage und Newsletter DSGVO-konform angepasst, eine Plattform für Vorstandsmitglieder eingerichtet und Mitarbeiter geschult. Das elektronische Platzbuchungssystem, vorerst eingeführt für die Hallensaison, wird im Sommer auf vier Plätze ausgedehnt. Es ermöglicht die Platzbelegung von überall und ist auch für Gäste nutzbar.

Für seine außerordentlichen Verdienste um den Verein und den Tennissport wurde dem Vorsitzenden Ernst Wölfel die Ehrenmitgliedschaft verliehen. Ernst Wölfel, seit 36 Jahren in Funktionen beim TCN, davon 26 Jahre als Erster beziehungsweise Zweiter Vorsitzender, habe den Verein durch seine Weitsicht, seine fachliche Kompetenz, seinen Erfahrungsschatz und seinen Einsatz maßgeblich geprägt und dazu beigetragen, dass der Verein in allen Belangen sehr gut dastehe.

Weiter wurden mit der Goldenen Nadel des TCN geehrt: Bernd Reppich und Klaus Voges; mit der Silbernen Nadel: Jutta Iwatschenko, Edda Kaiser, Anne Kurscheidt, Waltraud Martin und Ernst Walter.

Vorsitzender Ernst Wölfel freut sich über eine konstante Mitgliederzahl von fast 400 Personen. Um neue Mitglieder zu gewinnen, bietet der TCN Schnupperkurse an sowie "Sport nach 1" in der Grundschule und 50-Prozent-Aktionen. In sportlicher Hinsicht kann sich der TCN sehen lassen: An den Winter-Medenspielen nahmen insgesamt 14 Mannschaften teil. Der ersten Herrenmannschaft gelang der Klassenerhalt in der höchsten Liga, der Landesliga. Die Herren 30 errangen den ersten Platz in der Bezirksliga, die Damen 50 den ersten Platz in der Bezirksklasse 1. An vorderen Plätzen stehen auch die Junioren 18 und Junioren 18 II in der Bezirksliga und Kreisklasse.

In der Sommersaison werden sich 19 Erwachsenen- sowie neun Kinder- und Jugendmannschaften des TC Neunkirchen dem Wettbewerb im Bayerischen Tennisverband (BTV) stellen. Das Maler-Guttenberger-Jugend-und-Nachwuchsturnier findet zum 14. Mal im April statt, und im Sommer wird der TCN wieder drei Leistungsklassen-Turniere auf eigener Anlage ausrichten. red