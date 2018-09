Ernst des Lebens beginnt

An der Mittelschule Burkardroth beginnt der Unterricht am Dienstag, 11. September, für alle Schüler der Klassen 5 bis 9 um 7.25 Uhr im Schulhaus Burkardroth. Die neuen Fünftklässler werden im Eingangsbereich in Empfang genommen.

Der Unterricht endet am Dienstag, 11. September, und am Mittwoch, 12. September, jeweils um 10.45 Uhr. Ab Donnerstag endet der Unterricht regulär nach der 6. Stunde um 12.25 Uhr. Die Offene Ganztagsschule nimmt ihren Betrieb am Montag, 17. September, zu den gewohnten Zeiten (12.30 Uhr bis 16 Uhr) wieder auf.

Seiteneingang benutzen

Alle Schüler sollen bitte den Seiteneingang an der Friedenstraße (Abfahrt - Blumengalerie) nutzen, da der Haupteingang sowie die Nebeneingänge am Brunnenpfad wegen der Umbaumaßnahmen geschlossen bleiben. Der offizielle Fußweg von der Bushaltestelle zur Schule führt an der Turnhalle vorbei über den Pausenhof zum Seiteneingang.

Da das Hauptgebäude wegen der Sanierung vollständig geschlossen ist, befindet sich die Verwaltung im Erdgeschoss des Nebengebäudes. Alle Klassenzimmer sowie die Fachräume sind ebenfalls in diesem Trakt.

Das Sekretariat ist ab dem ersten Schultag von Montag bis Freitag von 7 bis 9 Uhr geöffnet.

Unverändert bleiben die Abfahrtszeiten der Linie Oehrberg - Burkardroth sowie Premich - Burkardroth.

Vereinzelt gibt es für einige Klassen Nachmittagsunterricht, dies variiert ja nach Stundenplaneinteilung. An diesen Tagen fährt ein Bus um 14.25 Uhr in Richtung Premich sowie Oehrberg. Um 16.05 Uhr fährt von Montag bis Donnerstag der letzte Bus ab der Bushaltestelle am Kindergarten in Burkardroth ab.

Die Abfahrtszeiten

Oehrberg 6.25 Uhr, Waldfenster 6.35 Uhr, Katzenbach 6.40 Uhr, Lauter 6.43 Uhr, Stralsbach 6.43 Uhr, Frauenroth 7.00 Uhr, Burkardroth 7.05 Uhr. Burkardroth 12.30 Uhr, Frauenroth 12.35 Uhr, Stralsbach 12.40 Uhr, Lauter 12.45 Uhr, Katzenbach 12.47 Uhr, Oehrberg 12.55 Uhr, Waldfenster 13.05 Uhr. Nachmittagsunterricht: Abfahrt in Burkardroth: 14.25 Uhr. Premich 6.50 Uhr, Gefäll 6.58 Uhr, Stangenroth 7.00 Uhr, Burkardroth 7.10 Uhr. Burkardroth 12.30 Uhr, Stangenroth 12.35 Uhr, Gefäll 12.40 Uhr, Premich 12.45 Uhr. Nachmittagsunterricht: Abfahrt Burkardroth 14.25 Uhr.