Erneutes Double für PSV Franken

Auch im Kreispokal-Endspiel waren die Kegler des PSV Franken Neustadt nicht zu schlagen. Nach der souveränen Meisterschaft ist es der zweite Titel binnen weniger Tage auf Kreisebene.

In Gestungshausen war Finalgegner Bertelsdorf mit 5:1 nahezu chancenlos, wenngleich der TSV mit Christian Schäftlein (562) den Tagesbesten stellte. Für die Puppenstädter geht es am Samstag, 23. März, auf Bezirksebene weiter, und auch dort sind Moser & Co als Titelverteidiger wieder ein heißer Siegkandidat.

Das Pokalendspiel der Frauen fand auf der Anlage in der Frankenhalle in Neustadt statt. Der SKC Siemau besiegte mit 4:2 Punkten Links Vorbei Bad Rodach.

Endspiel Männer

TSV Bertelsdorf - PSV Neustadt 1:5 (2088:2161)

Bereits in den Startpaarungen ging der PSV Franken mit 2:0 Mannschaftspunkten in Führung. Bei 2:2 behielt Bastian Bieberbach (547/189) mit 153, 136, 133 und 125 Kegel gegen Mike Ackermann (528/171), der 112, 139, 129 und 148 Holz spielte, die Oberhand. Mit 136, 116, 140 und 130 Kegel siegte Andreas Köhler-Bieberbach (522/176) gegen das Duo Uwe Schäftlein (126/42, 125/27) und Peter Kesch (130/36, 114/26) mit 3:1.

Mit 1:3 verlor in den Schlussduellen Tobias Bieberbach (542/168) mit 134, 151, 127 und 130 Kegel gegen Christian Schäftlein (562/181), der mit 134, 153, 145 und 130 Kegel das Topergebnis erzielte. Für die Entscheidung sorgte Michael Steller (550/171), der mit 121, 137, 138 und 154 Kegel einen 3:1-Sieg gegen Andreas Thauer (503/138), der 123, 113, 137 und 130 Holz erreichte, verbuchte. Der Neustadter Sieg war am Ende hochverdient.

Endspiel Frauen

Links Vorbei Bad Rodach - SKC Siemau 2:4 (1903:1971)

In einem ziemlich ausgeglichenen Spiel, drei Duelle endeten mit 2:2 Satzpunkten, siegte der SKC Siemau durch die bessere Holzzahl.

In den Startpaarungen unterlag Renate Dellert (449/126) mit 112, 123, 110, 104 Kegel gegen Heidi Beierweck (464/122), die 108, 112, 115 und 129 Holz spielte. Mit einem hauchdünnen Vorsprung siegte Bettina Köhlerschmidt (480/131) mit 124, 107, 115 und 134 Kegel gegen Margit Resch (479/126) mit 125, 103, 123 und 128 Kegel.

In den Schlussduellen verlor Susanne Wittmann (507/169) mit 114, 133, 130 und 130 Kegel gegen Beate Forkel (510/182), die 125, 138, 124 und 123 Holz erzielte. Für die Entscheidung sorgte Astrid Bayer (535/183), die starke 131, 127, 143 und 134 Kegel spielte und mit 3,5:0,5 gegen Elke Pflaum (450/123) gewann, die nur 131, 104, 116 und 99 Holz erreichte. nh/lipp