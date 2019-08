Was daran schön sein soll, weiß man zwar nicht, aber dennoch hält das immer wieder einige Unbelehrbare nicht davon ab, sich irgendwo zu verewigen: Bislang unbekannte Täter haben vermutlich im Verlauf der vergangenen Woche die von außen nicht einsehbare Mauer zum Hexenturm in der Oberen Stadt mit schwarzer Farbe besprüht und hierbei einen Schaden von etwa 750 Euro hinterlassen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Kronach in Verbindung zu setzen.