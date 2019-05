Erneute Reifen-Attacke gegen einen Autofahrer

Bereits zum sechsten Mal hat ein Unbekannter eine Schraube unter dem vorderen rechten Reifen eines im "Langen Rain" in Gleisenau geparkten grauen Ford C-Max abgelegt. Der Reifen platzte bei voller Fahrt am Samstag auf der Autobahn. Der Schaden am Reifen wird auf 200 Euro beziffert. Personen sind zum Glück nicht zu Schaden gekommen. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Hinweise erbittet die Polizei Haßfurt unter Telefonnummer 09521/9270. Wer hat Verdächtiges bemerkt und kann Angaben zu dem Vorfall machen? Wann die Schraube unter den Reifen gelegt worden ist, konnte die Polizei nicht mitteilen. Auch gibt es offenbar noch keine Erkenntnisse über die Hintergründe der Serie.