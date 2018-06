Erneute Niederlage der Barons

Schwaig Red Lions - Memmelsdorf Barons 12:2

Im Hinspiel der Baseball-Bayernliga knöpften die Barons den Schwaig Red Lions noch einen Sieg ab, doch im Rückspiel fehlte das Glück - zwei Niederlagen waren die Folge. Trotz stellenweiser guter Leistung ließen die Memmelsdorfer einfach zu viele Punkte zu. Die Barons sind klar in der Abstiegsrunde, dort werden die Karten aber neu gemischt. Zunächst steht aber noch das Rückspiel gegen Freising an.Insgesamt viel zu harmlos agierten die Barons im ersten Spiel des Tages, kein einziger Hit gelang gegen den starken Schwaiger Werfer. Einzig im dritten Inning sicherten sich die Memmelsdorfer nach mehreren Walks und Fehlwürfen zwei Punkte. Schwaig dagegen punktete kontinuierlich trotz solidem Pitching der Brüder Maag. Mit einem Triple im siebten Inning beendeten die Schwaiger das Spiel im sechsten Inning per 10-run-Rule.In Spiel 2 berappelten sich die Memmelsdorfer und starteten mit drei Hits (Garcia-Martinez, Palm, Schröder) und einem Double (Lang), legten somit auch drei Punkte vor. Doch auch Schwaig war noch im Spiel und glich aus. Der Schwaiger Pitcher allerdings schien verunsichert, Memmelsdorf ging mit 8:3 in Führung. Im fünften Inning gaben die Barons diese allerdings nach mehreren Fehlern und glücklich platzierten Schlägen der Schwaiger Offensive wieder ab. Wieder einmal wurde die Chance auf einen Sieg nicht genutzt. Mehr Informationen unter www.memmelsdorf-barons.de