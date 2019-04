Erneute Farbattacke auf einen Opel

Ein Unbekannter hat in der Zeit von Mittwoch, 22 Uhr, bis Donnerstag, 8 Uhr, zum wiederholten Mal den Opel eines 35-jährigen Autofahrers in der Hauptstraße in Zeil mit roter Farbe beschmiert. Es entstand Schaden von 200 Euro. Die Polizei in Haßfurt bittet um Hinweise, Telefon 09521/9270.