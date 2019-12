Erneut war BayWa das Ziel

Erneut wurde das BayWa-Warenhaus Ziel von Einbrechern. Erst gegen Ende November waren dort Einbrecher eingedrungen.

Am Wochenende, in der Zeit von Samstag, 12 Uhr, bis Montagmorgen, 7.30 Uhr, stiegen wieder unbekannte Personen in das BayWa-Warenhaus in der Römershager Straße 6 in Bad Brückenau ein.

Der oder die bislang unbekannten Täter drangen von der Gebäuderückseite durch ein Fenster in die Ladenräume ein und entwendeten Maschinen und Werkzeuge. Exakt vor drei Wochen, am Wochenende vom 23. bis 25. November, war ebenfalls auf die gleiche Art und Weise in das Gebäude eingebrochen worden, und es sind Werkzeuge und Maschinen von erheblichem Wert entwendet worden, teilte die Polizeiinspektion Bad Brückenau am Montag mit.

Die Polizei hofft nun auf Zeugen. Wer kann Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge oder Personen geben? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Brückenau unter Tel. 09741/6060 entgegen. pol