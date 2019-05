Erneut Vortrag über Michelauer Hausnamen

Mit diesem Ansturm hatte niemand gerechnet. Als am 21. März im Michelauer Korbmuseum zum CHW-Vortrag von Ernst Schmidt über die Besonderheiten des "Michlaare Dialeggds" und die einheimischen Hausnamen eingeladen wurde, mussten etliche Besucher den Rückzug antreten. Die Räume waren total überfüllt. Für Donnerstag, 9. Mai, um 20 Uhr kündigt sich nun eine Wiederholung an. Der Michelauer Heimatforscher Ernst Schmidt wird versuchen, die Herkunft der teilweise recht merkwürdigen Hausnamen und die Entstehung der persönlichen Beinamen zu ergründen. Die Verbreitung dieser Zusatznamen ging soweit, dass darüber der offizielle Name fast in Vergessenheit geriet. Der Wandel der "Michlaare Sprouch" sowie längst nicht mehr gebräuchliche Redensarten und Begriffe werden hier ebenso zur Sprache kommen wie Geschichten über viele der inzwischen verschwundenen Geschäfte, die damals noch nicht als "Tante-Emma-Läden" bezeichnet wurden.

Die reich bebilderte Power-Point-Präsentation soll nicht zuletzt auch die Zuhörer dazu auffordern, eigene Erinnerungen und Erlebnisse ins Gespräch zu bringen. Der Eintritt ist frei. red