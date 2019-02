Erneut Platz 1 für Eltmann

Neuer Erfolg für die Schülerzeitung der Eltmanner Mittelschule. Sie gewann einen ersten Preis im aktuellen Wettbewerb der Schülerzeitungen, wie aus einer Mitteilung des Kultusministeriums in München vom gestrigen Freitag hervorgeht. Damit setzt sich die Serie der Erfolge für die Eltmanner fort.

17 der insgesamt 38 Auszeichnungen im bundesweiten Schülerzeitungswettbewerb der Länder gehen in diesem Jahr an bayerische Redaktionen. Kultusminister Michael Piazolo (FW) gratuliert den Preisträgern: "Die jungen Nachwuchsredakteure haben ihre Schülerzeitungen mit großer Leidenschaft und journalistischem Sachverstand gestaltet. Sie können sehr stolz auf ihre Leistungen sein!"

Verschiedene Kategorien

Beim Schülerzeitungswettbewerb der Länder wurden je drei Preise in den Kategorien Grundschule, Förderschule, Hauptschule, Realschule, Gymnasium und berufliche Schulen sowie Sonderpreise und eine Auszeichnung vergeben. Eine Jury aus Journalisten, Schülern verschiedener Schularten sowie Vertretern der Jugendpresse Deutschland, der obersten Schulbehörden der Länder und der Förderer hat in Hamburg aus den über 1900 bundesweiten Einsendungen die besten Schülerzeitungen ausgezeichnet. Der "Wallburg-Express", die Schülerzeitung der Georg-Göpfert-Mittelschule Eltmann holte den ersten Preis in der Kategorie Hauptschulen.

Seit dem Jahr 2004

Der Schülerzeitungswettbewerb wird von den Ländern im Zusammenarbeit mit der Jugendpresse Deutschland veranstaltet. Der Hauptpartner ist der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger. Er findet seit 2004 jedes Jahr unter dem Motto "Kein Blatt vorm Mund" statt.

Die Schirmherrschaft über die jeweilige Wettbewerbsrunde hat der Präsident des Bundesrats inne. Dem deutschlandweiten Wettbewerb gehen Schülerzeitungswettbewerbe in den Ländern voraus, bei denen die besten Teams für die Bundesebene nominiert werden. Die ausgezeichneten Teams werden im Frühsommer bei einer feierlichen Preisverleihung im Bundesrat in Berlin ausgezeichnet, teilte München weiter mit. red