Bereits in der vergangenen Woche wurde im Küpser Ortsteil Au im Bereich "Am Reinertshaus" die Plane eines Fahrsilos aufgeschlitzt. Vermutlich die gleichen Täter schlitzten in der Zeit von Samstagnachmittag bis Sonntagfrüh erneut eine Plane des Fahrsilos auf. Weiterhin wurde eine Überwachungskamera entwendet. Der Schaden wird auf über 100 Euro beziffert. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kronach in Verbindung zu setzen.