Erneut Pkw-Aufbrüche am Hallenbad-Parkplatz

Am Parkplatz des Hallenbades kam es am Mittwoch zwischen 18.45 und 19.45 Uhr erneut zu zwei Pkw-Aufbrüchen, bei denen jeweils eine Seitenscheibe eingeschlagen und zwei Hand- bzw. eine Sporttasche samt Inhalt entwendet wurden. Bei den aufgebrochenen Autos handelt es sich zum einen um einen schwarzen VW Up und zum zweiten um einen gelben Fiat Panda. Teile des Diebesgutes wurden am Donnerstag auf einem Betriebsgelände in Hochstadt wieder gefunden. Das entwendete Bargeld sowie der Schmuck fehlen aber weiterhin. Wer hat zur fraglichen Tatzeit Beobachtungen in Lichtenfels im Bereich des Hallenbades bzw. in Hochstadt gemacht? Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Lichtenfels unter der Telefonnummer 09571/9520-0. pol