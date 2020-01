Erneut Einbruch in Vereinsheim

In der Zeit zwischen Sonntag, 15 Uhr, und Mittwoch, 19 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam über ein auf der Rückseite gelegenes, vergittertes Fenster in das Sportheim ein. Hier wurden zunächst das Außengitter und das Fenster aufgehebelt. Im Innenraum wurden zwei weitere Türen beschädigt. Aus einer von den Tätern aufgebrochenen Kasse wurde etwas Bargeld erbeutet. Außerdem entwendeten sie noch einen Beamer im Wert von ca. 500 Euro. Die Täter konnten unerkannt mit der Beute entkommen. Dem Verein entstand durch den Einbruch zudem ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Die Polizeiinspektion Hammelburg übernimmt die Ermittlungen und bittet nun Personen, die im Tatzeitraum in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, diese unter Tel.: 09732/9060 zu melden. Erst kürzlich wurde in zwei weitere Sportstätten

eingebrochen und Bargeld gestohlen. Die Polizei prüft derzeit, ob es einen Zusammenhang gibt. pol