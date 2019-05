Erneuerung der Wasserversorgung

Wegen der Erneuerung der Gas- und Wasserversorgung kommt es in Coburg-Neuses zu Vollsperrungen in zwei Bauabschnitten. Bauabschnitt eins findet ab 27. Mai in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße im Bereich der Hausnummern 24 bis 29 statt. Der zweite Bauabschnitt folgt anschließend in der Stockäckerstraße im Straßenstück der Hausnummern 1 und 2. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich Mitte Juli 2019 abgeschlossen, teilt die Stadt Coburg mit. Weitere Informationen gibt es auf www.coburg.de/baustellen. red