Ernestinum wird Stützpunktschule und kooperiert mit dem FC Coburg

Im Schuljahr 2018/2019 wird der Grundstein für eine neue Kooperation von Schule und Verein in der Mannschaftssportart Fußball gelegt. Der FC Coburg mit seinem Nachwuchsleistungszentrum schließt mit dem Gymnasium Ernestinum einen Kooperationsvertrag im Rahmen der Aktion "DFB-Doppelpass 2020 - Schule und Verein: Ein starkes Team!". Das teilt das Gymnasium Ernestinum mit. Die von DFB-Präsident Reinhard Grindel unterzeichnete Urkunde erhielten Matthias Christl, Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, Bernd Jakob, Schulleiter des Gymnasiums Ernestinum, und Stefan Kestel, Fachbetreuer Sport am Ernestinum.

"Mit dieser Kooperation erweitern wir unser ohnehin schon sehr breitgefächertes Sportangebot um eine weitere attraktive Sportart", zeigt sich Schulleiter Bernd Jakob erfreut. Die Fusion biete leistungs- und breitensportorientierten Fußballern eine Sportarbeitsgemeinschaft an, die inhaltlich die Ausbildung der grundlegenden technischen und taktischen Fähigkeiten fördere. Das Programm sei vergleichbar mit dem Stützpunkttraining, das der Verein nach dem Modell der DFB-Talentförderung anbietet.

Was ist geplant? Erfahrene Trainer, die auch im Leistungsbereich eingesetzt sind, geben ihr Wissen und ihre Fähigkeiten an die sportbegeisterten Ernestiner in abwechslungsreichen Trainingseinheiten weiter. Dabei stehen den Spielern in den Trainingsstunden die große Sporthalle und das neue Kunstrasenfeld am Anger zur Verfügung. Zurzeit trainiert Lars Teuchert, der selbst lange Jahre im Nachwuchsleistungszentrum ausgebildet wurde und aktuell Spieler der 1. Mannschaft ist, zusammen mit einem Mannschaftskollegen die Kinder. Ein Sportlehrer des Gymnasiums Ernestinum und selbst noch aktiv spielender Fußballer, Andreas Burkhardt, vervollständigt das Trainerteam. Zurzeit nehmen an der Fußballarbeitsgemeinschaft zwischen 25 und 30 Kinder teil.

Im nächsten Jahr soll aus diesem Projekt des Ernestinums eine Stützpunktschule für den Fußballsport entstehen. Für die Zukunft ist auch geplant, dass interessierte Schüler im Rahmen der "Junior-Coaches-Ausbildung" des DFB ausgebildet werden, um erste Trainingseinheiten in Schule oder Verein selbstständig zu leiten.

Was ist "Doppelpass 2020"? Zusammen mit den Botschaftern Joachim Löw und Ex-Bundestrainerin Silvia Neid gründete der Deutsche Fußballbund (DFB) mit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) ein Projekt, das die Zusammenarbeit von Schule und Verein stärken soll. red