Ernes-Handballer vor dem Landesfinale

Beim nordbayerischen Finale am 9. April in Lauf an der Pegnitz konnte sich die Handballmannschaft Jungen IV des Ernestinums gegen die Bezirkssieger aus Unterfranken, Mittelfranken und der Oberpfalz durchsetzen. Die Ernestiner stehen nun im Landesfinale, das Mitte Mai in Coburg ausgetragen wird. Das teilt die Schule mit. Vor dem letzten Spiel war klar, dass gegen Kitzingen eine Niederlage mit drei Treffern für das Weiterkommen reichen würde. Der direkte Vergleich der drei Mannschaften vor dem Spiel sprach für Coburg (Tordifferenz: Coburg + 4; Lauf -1 und Kitzingen -3). Gegen die robusten Gäste aus Unterfranken tat sich das Ernestinum lange schwer und lag zur Halbzeit mit 3:5 zurück. Nach der Pause konnte man sich steigern, bis es drei Minuten vor Schluss 7:7 stand, was ein sicheres Weiterkommen bedeutete.

Aber Unkonzentriertheit und überhastete Aktionen ließen innerhalb einer Minute die Kitzinger auf 10:7 davonziehen. Damit begann das große Bangen. In den letzten Minuten hatten die Kitzinger noch zwei weitere Möglichkeiten, die der gut aufgelegte Torhüter Marks Lilienfeld zunichte machte, so dass das 10:7 auch den Endstand markierte. Nun freuen sich die erfolgreichen Handballer des Ernestinums riesig auf das Landesfinale in Coburg. red