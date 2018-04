Ernennung zum Präses der Kolpingsfamilie

Auf Vorschlag von Diözesanpräses Wilfried Wittmann und der Kolpingsfamilie Neunkirchen am Brand, hat der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick den Neunkirchener Pfarrer Joachim Cibura zum Präses der Kolpingsfamilie Neunkirchen am Brand ernannt. Die Ernennung trat bereits mit Wirkung vom 1. April in Kraft, wie das Erzbistum jetzt mitteilte. red