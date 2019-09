Ernährungskurse im Mehrgenerationenhaus

Bei der MGH-Familienbildung in Kooperation mit dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten beginnt eine neue Kursreihe. Am Donnerstag, 26. September, heißt das Thema "Ernährung in der Schwangerschaft", am Donnerstag, 17. Oktober, erfahren die Teilnehmer Wissenswertes zum Thema "Naschen erlaubt - Sinnvoller Umgang mit Süßem bei Kindern". An den Donnerstagen 7. und 14. November findet das Seminar "Ich erobere den Familientisch" - wenn die Kleinsten mitessen" (zweiteiliger Kurs) statt. Am Donnerstag, 21.11., wird die Problematik "Stress am Familientisch" beleuchtet. Die Kurse finden jeweils von 10 bis 11.30 Uhr im Mehrgenerationenhaus statt. Interessierte melden sich unter www.weiterbildung.bayern.de an. Infos bei Barbara Hein-Praag, Tel.: 09772/932 81 30. sek