Ernährungskurs: Ich will essen wie die Großen

Was kann ich kochen, wenn mein Kind in der Übergangsphase vom Brei zum Familientisch ist? Welche Zutaten sind geeignet und wie kann ich sie meinem Kind näherbringen? Auf diese und noch mehr Fragen gibt Ernährungsberaterin Petra Höfner am Mittwoch, 30. Oktober, Antwort. Und natürlich wird in dem Kurs auch gemeinsam gekocht und probiert. Beginn ist um 9 Uhr, Ende um 12 Uhr. Veranstaltungsort ist das Mütterzentrum in der Feuersteinstraße 11 in Ebermannstadt. Der Kurs ist kostenlos, eine Kinderbetreuung wird bei Bedarf gestellt. Veranstalter ist das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Bamberg gemeinsam mit dem Familienstützpunkt im "MüZe". Anmeldungen sind erbeten bis Montag, 28. Oktober, via E-Mail an familienstuetzpunkt@muetterzentrum-ebermannstadt.de oder unter Telefon 0151/56042210. red