Ernährungsexpertin warnt vor dem Zucker

Der Sander Seniorennachmittag im März stand unter dem Thema "Gesundheit". Birgit Scheffler von der Volkshochschule sprach über "Gesunde Ernährung im Alter", wie die Gemeinde mitteilte. Die gut besuchte Veranstaltung zeigte, dass das Thema interessiert.

Diakon Bernhard Trunk richtete zu Beginn einige besinnliche Worte zur Fastenzeit an die Senioren. Er sprach das wichtige Thema Patientenverfügung an und verteilte einige Exemplare der christlichen Patientenverfügung an die Anwesenden.

Birgit Scheffler zeigte Grundregeln für eine gesunde Ernährung auf: Ohne Frühstück in den neuen Tag gehe gar nicht. Drei Mahlzeiten am Tag genügten, und nach 18 Uhr sollte man keine Nahrung mehr einnehmen. Ganz besonders Obst, so gesund es in jeglicher Form auch sei, sollte nach 18 Uhr nicht mehr gegessen werden. Das belaste den Schlaf und sei für die Leber schädlich, erklärte sie.

Entgegen der früheren These, dass man fettarm essen soll, gelte heute das Gegenteil. Ein normal bestrichenes Butterbrot sei gesund und stärke das Nervensystem. Verpönt sei der Verzehr von Margarine, denn Margarine sei nichts anderes als ein "Cocktail aus Chemikalien", sagte Scheffler. Das größte Problem bei der Ernährung stelle der Zucker dar. Sie riet zu Nüssen, rohem Schinken, Hülsenfrüchten, Olivenöl, Leinöl, Kartoffeln mit Quark. ft