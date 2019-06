In Kooperation mit dem Amt für Ernährung Landwirtschaft und Forsten bietet das Mehrgenerationenhaus eine neue Kursreihe zu Ernährungsthemen an. Die Veranstaltungen finden donnerstags von 10 bis 11.30 Uhr statt. Am 27. Juni und 4. Juli, heißt es "Hallo Löffel 1 & 2". Am 11. und 25. Juli folgt der Kurs "Ich erobere den Familientisch - wenn die Kleinsten mitessen". Anmeldung: www.weiterbildung.bayern.de . Infos unter Tel.: 09772/932 81 30. sek