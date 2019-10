gen — Ein Seminar in zwei Einheiten zum Thema "Ernährung in der Schwangerschaft" bietet das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten an. Der erste Teil als Vortrag findet am Donnerstag, 7. November, in der Hebammenpraxis in Bad Bocklet, Am Stahlbrunnen 3, statt und beginnt um 17.30 Uhr. Im zweiten praktischen Teil am Mittwoch, 13. November, wird in der Lehrküche der Luitpoldklinik Heiligenfeld, Bismarckstr. 24, Bad Kissingen, gekocht. Anmeldungen für die Veranstaltung sind möglich unter www.weiterbildung.bayern.de . Rückfragen beantwortet Barbara Hein-Praag, Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Bad Neustadt, Tel.: 09772/932 81 30. sek