Ernährung im ersten Lebensjahr

Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Bad Neustadt bietet am Dienstag, 3., und Montag, 9. Dezember eine Informationsveranstaltung zum Thema "Beikost - leicht gemacht" im evangelischen Gemeindehaus in Poppenlauer an. Die Dauer ist jeweils von 10 bis 11.30 Uhr. Anmeldungen sind unter www.aelf-ns.bayern.de/ernaehrung/ familie oder Tel.: 09772/ 932 81 30 möglich. sek