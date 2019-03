Ernährung im Alter

In Zusammenarbeit mit der Volkshochschule und dem Seniorenbeirat der Stadt Haßfurt bieten die Haßberg-Kliniken kostenlose Gesundheitsvorträge an. Am Montag, 11. März, referiert ab 19.30 Uhr Dr. Frank Schröder, Chefarzt der Geriatrie am Krankenhaus Haßfurt, im Konferenzraum des Ärztehauses 1 der Haßberg-Kliniken in Haßfurt über das Thema "Mangelernährung im Alter - Gefahren und Behandlungsmöglichkeiten". Der Vortrag ist kostenlos. Anmeldung bei der Volkshochschule ist nötig (Telefonnummer 09521/94200 oder www.vhs-hassberge.de). red