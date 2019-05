Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Schweinfurt bietet die Veranstaltung "Hallo Löffel - Einführung der ersten Beikost" an. Der Termin ist am Mittwoch, 5. Juni, von 14 bis 15.30 Uhr im Mehrgenerationenhaus in Haßfurt mit der Referentin Michaela von der Linden. red