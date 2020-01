Ernährung für die Kinder

Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Schweinfurt weist auf eine Veranstaltung in Haßfurt, Wonfurt und Rentweinsdorf hin. Unter dem Motto "Der Familientisch geht weiter - Ran an den Tisch" erfahren Eltern, wie ihr Kind im zweiten Lebensjahr am Familienessen stressfrei teilnehmen kann. Es geht auch um altersgemäße und ausgewogene Ernährung für Kinder. Elfriede Zettelmeier ist die Referentin. Anschließend kochen die Teilnehmer. Der Kurs findet wie folgt an den drei Orten statt: am Freitag, 24. Januar, 9.30 bis 12 Uhr, in Haßfurt in der Mainmühle; am Mittwoch, 29. Januar, 9.30 bis 12 Uhr, im Pfarrzentrum Wonfurt; am Freitag. 7. Februar, 8.30 bis 11 Uhr, im CVJM-Heim Rentweinsdorf. ft