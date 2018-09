Ernährung bei Demenz

Das Bayerische Rote Kreuz, Kreisverband Bad Kissingen, lädt am Mittwoch, 12. September, um 14 Uhr zu einem Vortrag in das BRK-Haus "mehr LEBEN", Am Steingraben 6, ein. Pharmareferent Alexander Müller von der Firma Fresenius informiert an diesem Nachmittag über das Thema "Essen und Trinken bei Demenz". Die Teilnahme an dem Vortrag ist kostenlos. Ein barrierefreies Umfeld ist vorhanden. sek