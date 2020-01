Erna und Viktor Heinlein feiern diamantene Hochzeit

Im Kreis ihrer großen Familie mit ihren sieben Kindern, 15 Enkeln und sieben Urenkeln feierten Erna und Viktor Heinlein im Gößweinsteiner Ortsteil Moritz ihre diamantene Hochzeit.

Dazu gratulierten auch der Forchheimer Landrat Hermann Ulm (CSU) und Bürgermeister Hanngörg Zimmermann (BMG). Viktor Heinlein ist ein Moritzer Urgestein, seine Frau Erna eine gebürtige Haas aus dem Waischenfelder Ortsteil Langenloh.

Gefunkt hatte es bei beiden vor über 60 Jahren beim Kirchweihtanz in Langenloh. Kirchlich heirateten sie vor 60 Jahren in der Basilika Gößweinstein, wo sie vom damaligen Pfarrer Friedrich Niesser getraut wurden.

Viktor Heinlein war einer der ersten Rekruten der damals neu gegründeten Bundeswehr. 1957 wurde er als Pflichtsoldat in die Bundeswehrkaserne nach Hammelburg einberufen. Er erlernte das heute ausgestorbene Handwerk eines Büttners in Hungenberg, war dann zehn Jahre lang mit seinem Traktor Milchfahrer für den Milchhof Ebermannstadt, bis er bei der Firma Hertel (heute Kennametal) in Ebermannstadt eine Anstellung als Maschinenarbeiter fand, die er bis zu seiner Rente ausübte. Ehrenamtlich engagierte sich der Jubelbräutigam bei der Feuerwehr Behringersmühle, in der er heute noch Mitglied ist.

Erna Heinlein ist beim Frauenbund Gößweinstein aktiv, und beide unterstützen den Musikverein Gößweinstein als Mitglieder. Noch heute geht Viktor Heinlein gerne in seinen Wald, und seine Frau strickt Wollsocken für die ganze Familie und kümmert sich um den Garten. Erna Heinlein war Altenpflegerin im ehemaligen Altersheim des Bayerischen Roten Kreuzes in Behringersmühle. Beide freuen sich immer, wenn ihre Kinder, Enkel und Urenkel zu Besuch kommen.