Ermutigung zu mehr Zivilcourage

"Streitet euch! Macht Diskussion bunt", ist das Motto eines Tagesseminars bei der "Partnerschaft für Demokratie" Haßberge, am Samstag, 19. Oktober. Die Teilnehmer schauen hinter die Kulissen von Parolen. Geklärt werden die dahinterstehende Psychologie, die Entstehung von Vorurteilen und Felder der Diskriminierung. Für diejenigen, die solchen Konfrontationen argumentativ und angemessen begegnen wollen, bietet das Seminar Hilfen an, wie solchen Sprüchen beizukommen ist. Dazu laden Volkshochschule, Kreisjugendring sowie die katholische und evangelische Kirche Haßfurt ein. Referent ist Jürgen Kricke. Die Veranstaltung findet von 10.30 bis 16.30 Uhr im Pfarrheim in Haßfurt statt. Anmeldung bei der VHS-Geschäftsstelle (Telefon 09521/94200). red