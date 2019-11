Ermittlungen wegen Unfallflucht

Wegen Fahrerflucht in der Tilman-Riemenschneider-Straße hat die Polizei ermittelt. In der Zeit von 7. bis 11. November wurde dort der ordnungsgemäß geparkte Fiat einer jungen Frau im Bereich der vorderen Stoßstange beschädigt. Ohne sich um den Schaden in Höhe von circa 1000 Euro zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher weiter. Aber in unmittelbarer Nähe der Unfallstelle wurde ein Pkw ausfindig gemacht, der übereinstimmende Unfallspuren aufwies. Auf Nachfragen der Streifenbeamten gab der Halter zu, im Tatzeitraum in der Tilman-Riemenschneider-Straße unterwegs gewesen zu sein. pol