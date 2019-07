Ermittlungen wegen Fahrerflucht

1500 Euro Schaden hat ein unbekannter Fahrer am Montag, in der Zeit von 9 bis 17.30 Uhr, an einem grauen VW Touran angerichtet und ist einfach weitergefahren. Als mögliche Unfallstellen kommen die Erhardstraße in Bad Kissingen sowie die Buchwaldstraße in Bad Brückenau in Frage, denn hier war das Auto am Montag jeweils halbseitig auf dem Gehweg geparkt. Beschädigt sind der Bereich der linken hinteren Stoßstange und die Kofferraumklappe. Hinweise nehmen die Polizei Bad Kissingen, Tel.: 0971/714 90 und die Polizei Bad Brückenau, Tel.:09741/6060 entgegen. pol