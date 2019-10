Ermittlungen nach Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrer ist zwischen Dienstagmorgen, 7 Uhr, und Mittwochabend, 20 Uhr, in Fridritt gegen einen Leistenstein eines Grundstückseckes im Bereich Am Kreuzweg / Marienweg gefahren. Ohne sich um den Schaden von circa 100 Euro zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher weiter. An der Unfallstelle konnten blaue Lack- und schwarze Kunststoffteile aufgefunden werden. Es wurden nun Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen. Zeugen, die im Tatzeitraum Beobachtungen machen konnten, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Kissingen, Tel.: 0971 / 714 90 in Verbindung zu setzen. pol