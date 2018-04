Ermittlungen eingestellt

Nicht lösen konnte die Kriminalpolizei Schweinfurt einen Fall, der nun schon mehr als zwei Jahre zurückliegt. Am 4. Januar 2016 wurde ein Afghane auf dem Kirkhamweg zwischen Stadt und Staatsbad zusammengeschlagen. Der Verletzte schleppte sich noch bis vor die Hintertür eines Hotels im Schlosspark, in dem er zu dieser Zeit arbeitete, und brach dort zusammen.



Aussage nicht glaubwürdig

Die Ermittler gingen mehreren Spuren nach. Das Opfer hatte angegeben, von Landsleuten aufgrund eines religiösen Konflikts angegriffen worden zu sein. Die Kripo hielt das allerdings für wenig glaubhaft. Auch einen Raubüberfall schlossen die Beamten aus, denn der Mann hatte seine Wertsachen noch bei sich. Ein rechtsextremer Hintergrund der Tat gilt ebenfalls als unwahrscheinlich.

In der aktuellen Kriminalstatistik taucht der Fall auf, da er noch im vergangenen Jahr bearbeitet wurde. Dort heißt es, dass die Ermittlungen wieder aufgenommen werden, sollten sich neue Hinweise ergeben. uli