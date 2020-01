Ermittlungen auf hoher See

Mit einer spannenden Inszenierung startet der Kronacher Kreiskulturring am Wochenende 17., 18. und 19. Januar jeweils um 19.30 Uhr in das neue Jahr mit der Inszenierung des Psychothrillers "Passagier 23" aus der Feder des Bestsellerautors Sebastian Fitzek.

Zum ersten Mal zu Gast im Kreiskulturring ist damit das Berliner Kriminaltheater, das im ehemaligen Kabarett-Theater von Didi Hallervorden vor 20 Jahren gegründet wurde und 2013 mit der Berliner Erstaufführung von Fitzeks Psychothrillers "Der Seelenbrecher" und 2016 der Welt-Uraufführung von "Therapie" einschlägige Erfahrungen sammelte.

In "Passagier 23" begibt sich ein zutiefst verstörter Polizeipsychologe auf die Suche nach seiner Familie, die vor fünf Jahren auf einem Kreuzfahrtschiff spurlos verschwunden ist. Nun ist ein Teddybär seines Sohnes an Bord der "Sultan of the Seas" aufgetaucht, das ein völlig traumatisiertes, ebenfalls lange gesuchtes Mädchen bei sich hatte.

Ein Alptraum

Die Ermittlungen zwischen mehr als 3000 Passagieren gestalten sich schwierig. Immerhin gilt es ein Serienverbrechen zu klären, denn von den weltweit 23 Personen, die jedes Jahr während einer Reise mit einem Kreuzfahrtschiff verschwanden, ist bis dahin noch nie jemand zurückgekommen. Für den Kommissar und Vater bricht erneut eine Welt zusammen, der Alptraum, von dem er dachte, er könnte nicht schlimmer werden, fängt nun erst richtig an.

Karten zu den außergewöhnlichen Aufführungen im Kreiskulturraum an der Siechenangerstraße 13 gibt es im Vorverkauf für 20 Euro (Schwerbehinderte 14 Euro, Schüler, Studenten, Arbeitslose 9 Euro) beim Kreiskulturreferat im Kronacher Landratsamt, 96317 Kronach, Güterstraße 18, Tel. 09261/ 678-300 und 678-327, sowie per Mail gisela.lang@lra-kc.bayern.de.

Gerne berät das Kreiskulturreferat auch zum Erwerb von Späteinsteiger-Abonnements (Einzelpreis 75 Euro für die restlichen vier Veranstaltungs-Weekends) oder Geschenkgutscheinen. Dort liegen auch Saisonübersichten auf, die auf Wunsch gerne zugesandt werden. Ansonsten empfiehlt sich ein Blick ins Internet über www.landkreis-kronach.de/Kulturelle Veranstaltungen.

Abonnenten werden gebeten, sich bei Tauschwunsch möglichst umgehend mit dem Kreiskulturreferat in Verbindung zu setzen. red