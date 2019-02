Ermittler kommen vier Einbrechern auf die Spur

Drei Wochen nach einem Einbruch in einen Gaststättenbetrieb im Stadtgraben konnte die Kronacher Polizei den Fall jetzt klären. Bei den Tätern handelt es sich einer Mitteilung zufolge um vier Tatverdächtige aus dem Kreis Kronach. Diese hatten sich gewaltsam Zutritt ins Gebäudeinnere verschafft und aus dem Thekenbereich mehrere Flaschen Spirituosen im Wert von einigen Hundert Euro entwendet. Im Anschluss an den Diebstahl versprühten die Täter einen Feuerlöscher und verursachten hierbei einen erheblichen Sachschaden. Zum Abtransport nutzte das Quartett einen Pkw, der in Tatortnähe geparkt war. Die Polizei kam dem Gespann durch umfangreiche Ermittlungsarbeit und Auswertung von Zeugenhinweisen auf die Schliche.