Ermershausener Damen zum Saisonausklang in Röttingen

Keine allzu große Bedeutung kommt dem letzten Spieltag für die Volleyballerinnen der SpVgg Ermershausen in der Kreisliga Ost zu. Das Team um Spielertrainerin Kerstin und Thorsten Elflein gastiert am Sonntag 11 Uhr beim TSV Röttingen II. Mit 23 Punkten rangiert es auf dem fünften Tabellenplatz. Nur noch eine leichte Verbesserung oder auch ein Platz nach unten ist noch möglich.

Nach aktuellem Stand ist die Mannschaft komplett, was jedoch in dieser Saison selten der Fall gewesen war. Immer wieder ist die eine oder andere Spielerin kurzfristig ausgefallen. In der Partie gegen Eibelstadt III lieferte die SpVgg Ermershausen in der Vorrunde eine gute Vorstellung ab, verlor jedoch mit 1:3. Das Rückspiel dürfte keinen Deut leichter werden, zumal die Eibelstadterinnen im Rennen um die Meisterschaft und derzeit Rang 2 noch dabei sind und sich somit keine Niederlage erlauben können. Auch die Begegnung gegen den TSV Röttingen II dürfte keinen Deut leichter werden. Die Gastgeberinnen weisen vor dem Abschlussspieltag zwei Punkte Rückstand auf Ermershausen auf, so dass sie bei einem Heimsieg an den Damen um das Trainergespann Käferlein vorbeiziehen könnten. Das Hinspiel entschied Ermershausen nach hart umkämpften Sätzen mit 3:1 für sich. Dies wollen die Gäste wiederholen und ihren fünften Tabellenplatz untermauern. Doch musste man zuletzt einige Trainingstage auf Grund von Erkrankungen ausfallen lassen, und somit tritt man mit gemischten Gefühlen die Fahrt nach Röttingen an. SpVgg Ermershausen: Anna Lang, Aylin Alber, Diana Gräf, Jule Müller, Kerstin Käferlein, Lena Lang, Lisa Welz, Theresa Bock und Carolin Sapper. Coach Thorsten Käferlein. di