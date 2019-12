Ermershausen spielt in Aschach souverän auf

Den kurzfristigen Ausfall ihrer Stammspielerin Theresa Bock haben die Volleyballerinnen der SpVgg Ermershausen (4.) gut weggesteckt. Ihre Auswärtsspiele in der Kreisliga Ost in Aschach gewannen sie: mit 3:2 gegen den gastgebenden TSV (7.) und mit 3:0 gegen das Schlusslicht TSV Tauberbischofsheim.

Die lautstark angefeuerten Aschacherinnen gaben keinen Ball verloren. Satz 1 gewannen sie mit 25:22. In Durchgang 2 führten die TSV-Damen bis zum 13:12, ehe sich die SpVgg ein 25:20 sicherte. Vor allem Nicole Grimmer versenkte den einen oder anderen Ball. Auch Carina Reinwald landete über die Mitte wichtige Punkte. Beim 6:17 im dritten Satz nahm Spielertrainerin Kerstin Käferlein eine Auszeit, mehr als ein 21:25 war jedoch nicht mehr möglich. Auch im vierten Durchgang fanden die Gastgeberinnen schnell in die Partie. Vor allem Aylin Alber setzte viel Durchschlagskraft in der Offensive dagegen. Nach dem 19:22-Rückstand gewann die SpVgg auch dank der nervenstarken Anna Lang mit ihren kraftvoll geschlagenen Aufschlägen mit 26:24 den Satz.

Den positiven Schwung nahm man mit in den Tiebreak. Beim Wechsel lag man mit 8:4 vorn. Kerstin Käferlein nahm bei der 14:12-Führung eine Auszeit - der Punkt zum 15:12 gelang.

Die Begegnung gegen den TSV Tauberbischofsheim, der nur mit sechs Spielerinnen antrat, war, war leichter, auch wenn der Tabellenletzte bis zum 7:7 dagegenhielt, jedoch den Satzverlust mit 18:25 nicht verhindern konnte. Ein 25:13 und 25:15 folgten. Den Ermershausenerinnen ist es im bisherigen Saisonverlauf gelungen, Spiele zu drehen, was in der Vorsaison nicht der Fall war, als man sich oft zu schnell aufgeben hatte. di SpVgg Ermershausen: Aylin Alber, Marie Bayersdorfer, Diana Gräf, Nicole Grimmer, Kerstin Käferlein, Anna Lang, Jule Müller, Carina Reinwald, Lisa Weimer