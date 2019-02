Ermershausen fehlt Training

Am drittletzten Saisonspieltag der Kreisliga Ost sicherten sich die Volleyballerinnen der SpVgg Ermershausen zwei wichtige Punkte im Abstiegskampf. Die SpVgg war beim FC Euerfeld zu Gast und verlor gegen diesen mit 0:3, die anschließende Begegnung gegen den TV Unterdürrbach II ging mit 3:0 an Ermershausen.

FC Euerfeld - SpVgg Ermershausen 3:0

(25:23, 25:16, 25:15) Die Gäste verschliefen den Start, Euerfeld lag schnell sechs Punkte vorn. Mit zunehmender Spieldauer fand Ermershausen besser ins Spiel, verlor den Satz dennoch. Mit der Einwechslung von Lena Lang kam noch mehr Leben ins Spiel. Sie überzeugte durch gute Blockarbeit, die Angriffe waren zu unpräzise. Hoffnung, in der Partie zu bleiben, kehrte in Satz 3 ein, wo Carolin Sapper nach einer Aufschlagserie ihr Team mit 5:1 in Führung brachte. Dieser Vorsprung hielt nicht lange. In diesem Abschnitt machte sich der Trainingsmangel einiger Ermershäuserinnen bemerkbar, die nicht mehr mithielten - die Punkte gingen zurecht an den FC.

SpVgg Ermershausen - TV Unterdürrbach II 3:0

(25:19, 25:17, 25:19) Nach der Niederlage war gegen Unterdürrbach ein Sieg Pflicht und die SpVgg erfüllte ihre Aufgabe. Nach Sieg im ersten Satz knüpfte Ermershausen nahtlos an die Leistungen an, bis zum 8:8 hielt Unterdürrbach noch voll dagegen. Nach einer energischen Auszeitansprache von Trainer Thorsten Käferlein fand die SpVgg wieder ins Spiel und machte den Sack zu. Das Team konnte sich bei Routinier Aylin Alber bedanken, die eine starke Abwehrleistung zeigte. di SpVgg Ermershausen: Aylin Alber, Theresa Bock, Diana Gräf, Kerstin Käferlein, Anna Lang, Lena Lang, Jule Müller, Carolin Sapper, Lisa Welz