Ermäßigte Preise zum Finale

Das Stück "Die Heiratsvermittlerin" wird am Samstag, 17. August, um 20.30 Uhr zum letzten Mal auf der Romantikbühne in Bad Berneck aufgeführt. Wolfram Gittel hat sich entschlossen, die Eintrittspreise um vier Euro zu reduzieren. Mit der Vorstellung endet die Sommerspielzeit.

Einen vergnüglichen Abend genießen kann man garantiert mit Szenen von Kishon, Hallervorden und Valentin - sie sind Garanten für Zeit zum Lachen. In der Kishon-Szene "Alle Menschen werden Brüder" entwickelt sich eine bedrohliche Situation völlig anders als erwartet. Natürlich darf Hallervordens "Im Kaufmannsladen" (Palim Palim) nicht fehlen.

In den Umbaupausen spielen die Drehorgelspieler "Die Glückspilze". Die Vorstellung findet im Biergarten auf der Bühne statt. Kartenvorbestellung sind in der Touristinfo Bad Berneck per E-Mail an touristinfo@badberneck.de und fraenk.buehne@gmail.com möglich. Weitere Infos unter 0175/9026027 (W. Gittel). red