"Erlöser unterwegs" heißt das neue Gottesdienst-Format der evangelisch-lutherischen Erlösergemeinde Bamberg am Kunigundendamm. Am kommenden Sonntag, 26. Mai, lädt die Gemeinde zum Hauptgottesdienst um 10 Uhr ins Stadtteilzentrum "Löwenzahn" in die Katzheimerstraße 3 ein. Die Idee dahinter: den Sonntags-Gottesdienst nicht nur wie gewohnt in der Kirche zu feiern, sondern sich einmal im Jahr als Gemeinde auf den Weg zu machen dorthin, wo die Gemeindeglieder wohnen. Alle Interessierten sind willkommen. Auch ein Kindergottesdienst wird zeitgleich im Löwenzahn stattfinden, teilt die Gemeinde weiter mit. red