Erlös hilft im Landkreis

Als sogenannter Service-Club ist es stets das Anliegen des Lions-Clubs Haßberge, hilfsbedürftige Menschen oder Einrichtungen zu unterstützen. Dazu trägt seit einigen Jahren der Adventskalender bei, der von vielen Geschäftsleuten der Region in Form von gestifteten Gewinnen unterstützt wird, auch von dieser Tageszeitung. Während die Mitglieder gerade wieder in die Akquise neuer Preise gehen, konnte beim Clubabend am Dienstag der Erlös des vergangenen Jahres (8000 Euro) vergeben werden. Empfänger sind der Malteser Hospizdienst im Landkreis, die Palliativabteilung der Haßberg-Kliniken in Ebern und das Kinderpalliativ-Team Unterfranken.

Groß war die Freude bei Claudia Stadelmann, Leiterin der Dienststelle Haßfurt des Malteser Hospizdienstes, über 3000 Euro, die zur Unterstützung der absolut ehrenamtlichen Tätigkeit ihrer Helfer im Landkreis Haßberge gedacht sind. Sie hatte Ulrike Weisheit als Vertreterin dieser guten Engel mitgebracht.

Über den gleichen Betrag für die Palliativstation im Haus Ebern der Haßberg-Kliniken freute sich der Vorstand Wilfried Neubauer. Die dortigen ehrenamtlichen Helfer sind den Betroffenen und deren Familienangehörigen ein wichtige Stütze auf der letzten Wegstrecke ihres Lebens.

Ganz nah an jungen Menschen, die keine Chance mehr auf Heilung haben, und an der Seite deren Familienangehörigen sind die Mitglieder und Unterstützer des KinderpalliativTeams Unterfranken, die auch hier im Landkreis seit vielen Jahren tätig sind. Das Team bekam 2000 Euro gespendet.

Alle drei Institutionen finanzieren sich hauptsächlich über Mitgliedsbeiträge und Spenden. Lions-Präsident Franz Beck erklärte, dass es den Clubmitgliedern sehr wichtig ist, vorrangig im Landkreis Haßberge zu helfen und sich international, wie bei den Sachspenden für das Rumänien-Hilfsprojekt, auf die persönlichen Kontakte zu stützen. Ehrenamtlichen Organisationen gelte höchste Anerkennung. Um effektiv helfen zu können, benötigen sie aber auch Geldmittel. Deshalb beschlossen die Mitglieder des Lions-Clubs einstimmig, den Adventskalender-Erlös aus 2018 nahezu vollständig für diese Arbeit zu vergeben.

Verkauf startet im Oktober

Hans-Joachim Brandt, der das Projekt Adventskalender im Club federführend koordiniert, gab mit der Übergabe den Startschuss, die Gewinne für den Adventskalender 2019 zu akquirieren. Ab dem Haßfurter Straßenfest Anfang Oktober kann der Kalender erworben werden. sw