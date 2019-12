Erlös geht nach Indien

Die Spenden vom Heinrichsfest im Juli sind jetzt von Erzbischof Ludwig Schick an das kirchliche Hilfswerk missio übergeben worden. Das Geld stammt aus den Gottesdienst-Kollekten, dem Erlös des Cafés, dem indischen Essen des Ordensreferats sowie den Spenden von den Informationsständen und wurde vom Erzbischof auf 6000 Euro aufgerundet, wie die Bistumspressestelle mitteilt. Der Betrag geht an ein kleines Seminar in Nordostindien, das Erzbischof Schick bei seiner Vorbereitungsreise persönlich besucht hat. red