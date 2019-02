Erlös geht an Presl-Stiftung

In Eltingshausen gibt es eine Gruppe von fünf rührigen Männern, die, unterstützt von ihren Familien, seit ein paar Jahren ein winterliches Event für die Dorfgemeinschaft organisieren und veranstalten. Der Erlös des Abends wird immer einem guten Zweck zugeführt. Der diesjährige Feuerzangenbowlen-Abend fand am 19. Januar statt. Außer Feuerzangenbowle gab es noch Kartoffelsuppe mit Würstchen und selbstgebackene Kuchen, heißt es in einer Pressemitteilung.

In den Genuss des Reinerlöses kam heuer die Beratungsstelle für Menschen in Trauer, der Christian Presl-Stiftung. In deren Räumlichkeiten wurde die Spende von 750 Euro von der Feuerzangenbowlen-Crew übergeben. Cornelia Weber, Mitarbeiterin der Christian Presl-Stiftung freute sich darüber und dankte dem Team aus Eltingshausen auch im Namen aller, die von diesem Geld profitieren werden.

Vor allem die Angebote für trauernde Kinder und deren Familien können damit finanziert werden. Trauernde aus den Regionen Bad Kissingen, Neustadt und Schweinfurt erfahren durch die Christian Presl-Stiftung Unterstützung. Einzelgespräche, Gesprächskreise und allerlei andere Veranstaltungen können sich die Betroffenen aus dem Angebot auswählen.

Begleitet werden Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Sitz der Beratungsstelle für Trauernde der Christian Presl-Stiftung ist die Spargasse 18 in Bad Kissingen. red